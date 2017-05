Celstraf voor eten uit bord vriendin

Een man uit Texas is in de cel beland omdat hij in een restaurant in Atlanta uit het bord van zijn vriendin at. Het restaurant deed aangifte van ‘diefstal van diensten’, en kreeg gelijk.



De 40-jarige Dan Linscomb besloot met zijn vriendin om maar één maaltijd te bestellen, en samen uit één bord te eten.



Dat pikten de eigenaars niet, en eiste dat de man zeven dollar (5,50 euro) extra betaalde, de prijs van de maaltijd. Linscomb weigerde met de opmerking ‘Er hingen geen bordjes in het restaurant waarop stond dat ik niet mee mocht eten uit het bord van een ander’.



De eigenaars lieten het er niet bij zitten en belden de politie, die de man insloten voor diefstal van diensten. Twee dagen later pleitte Linscomb schuldig voor wangedrag en werd toen pas vrijgelaten.

Voor een paar dollar, en nu heeft hij een strafblad en een heleboel problemen



Bord voor z'n kop...

Repost

maar toen we waren we nog geen lid hier @Blontt : idd.maar toen we waren we nog geen lid hier

Belachelijk om daar voor aangehouden te worden.... Als restaurant zou ik me schamen om voor die paar dollar de politie te bellen.



Ze bestellen eten met zijn twee, dus mogen ze zelf beslissen hoe ze het eten en wie.

