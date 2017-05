Zwerm bijen kiest domicilie in Haarlemse winkelstraat

Een zwerm bijen is maandagmiddag neergedaald op een gestalde fiets in een winkelstraat in Haarlem. Naar schatting 7000 bijen klonterden samen op het voorwiel van de fiets.Imker Pim Lemmers werd erbij gehaald om het bijenvolk naar een geschiktere plaats te begeleiden. Hij zocht uit de klomp bijen de koningin en zette die in een bijenkast. Daarna gingen de andere bijen naar haar op zoek en volgden haar in de kast.De eigenaar van de fiets moest wel geduld hebben. Voor sommige bijen duurde het een tijd voor ze door hadden waar hun koningin was gebleven.