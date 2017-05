Arts net op tijd voor spoedoperatie dankzij lift politie

Een trauma-arts die zondag te laat dreigde aan te komen bij het VU-ziekenhuis, kwam net op tijd dankzij een lift van de politie.



De chirurg was met spoed opgeroepen door het VUmc omdat hij bij een patiŽnt met ademnood een buisje in de luchtpijp moest inbrengen om diens ademhaling zeker te stellen. Dat is een levensreddende operatie.



De arts kwam op de A9 in de file terecht en belde 112 voor assistentie. Een politieauto 'bevrijdde' hem uit de rij auto's en bracht hem in een politiewagen met zwaailicht en sirene naar het VU-ziekenhuis. Zijn passagier reed de auto, enige tijd later, daar ook naar toe.



Na de ingreep belde de chirurg de politie op om de agenten te bedanken. Hij vertelde dat de service niet voor niets was geweest. De trauma-arts had geen minuut later moeten komen, schrijft regionale omroep NH.



Volgens een woordvoerder van de politie is deze actie uitzonderlijk.

