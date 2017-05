Eindelijk is er bier voor onder de douche

Als je én wilt indrinken én wilt douchen is er eindelijk een geschikt biertje. Het heet (niet onlogisch) Shower Beer en wordt verkocht in kleine flesjes, zodat je het biertje in 3 slokken op hebt. De kans dat er water en zeep in je bier komt wordt zodoende kleiner. En toch krijg je voldoende alcohol binnen om voldoende onder invloed op stap te gaan: het bevat 10 procent alcohol.“Something that could kickstart the night and act as your power up while fixing your hair while listening to Dressed For Success on repeat”. Nu nog even alleen te koop in Zweden, maar er zijn plannen voor de rest van de wereld.