Kat drie dagen vast op dak Scheemda

Een kat heeft drie dagen vastgezeten op een dak aan de Ockeweer in Scheemda, omdat hij niet zelf naar beneden durfde.De brandweer werd opgeroepen om het beest in nood te bevrijden. Maar toen de brandweer via een ladder naar boven klom, koos de kat toch eieren voor zijn geld. Hij sprong omlaag en gleed via de dakpannen naar beneden.Eenmaal aan de grond wist hij te ontsnappen van de dierenambulance, die klaarstond om hem op te vangen. Foto