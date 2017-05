Slager onder vuur vanwege live villen konijn op Facebook

Een Facebookpagina waarop ene 'Herman de Viller' live een dood konijn wil villen, zorgt voor veel ophef. De livestream ging niet door vanwege bedreigingen aan het adres van de slager. "Ik krijg eieren op mijn raam gegooid."



Achter de Facebookpagina Van Flappie tot Bontje zit een man die zichzelf 'Herman de Viller' noemt. Het zou gaan om een slager uit het Gelderse Wekerom, schrijft De Gelderlander.



De eigenaar van de Facebookpagina wilde vandaag live laten zien hoe je een dood konijn kunt villen, zodat je 'een vachtje overhoudt ter herinnering aan je huisdier'. Maar vanwege bedreigingen en boze reacties heeft hij besloten de livestream voorlopig niet door te laten gaan.



'Er zijn eieren op de ramen gegooid en de sloten zijn volgespoten met troep. De livestream zullen we daarom even moeten uitstellen', staat er op de Facebookpagina. Op de pagina wordt de vilspecialist uitgescholden voor 'gore hond' en 'walgelijke vent'.



Op de pagina staan verder tips en filmpjes hoe je vlees kunt krijgen van een dood konijn. De Vilspecialist was niet bereikbaar voor commentaar. Zijn site ligt er momenteel ook uit.

Reacties

15-05-2017 18:08:55 allone

Stamgast



WMRindex: 27.647

OTindex: 57.540



Beetje hypocriet: wel konijn eten, en dan hier ophef over maken



Laatste edit 15-05-2017 18:10 Ik las eerst dat hij een levend konijn wou villen. Als het dier dood is, lijkt me het niet zo'n probleem. Wie het niet wil zien, kijkt niet.Beetje hypocriet: wel konijn eten, en dan hier ophef over maken

15-05-2017 19:45:56 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.467

OTindex: 2.889

@allone : Precies mijn gedachten. Het blijkt om een dood konijn te gaan. Als je de vacht van je eigen flappie als handtas of helidrone wil gaan gebruiken, moet je dat zelf weten. Ik vind het smakeloos, dat kunnen anderen weer van mijn creaties vinden...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: