Voetbalsupporters steunen straatmuzikant

Supporters van Ajax bezorgden een straatmuzikant in Lyon de dag van zijn leven. Terwijl hij donderdag het nummer Three Little Birds van Bob Marley speelde, bedolven ze hem onder het kleingeld.Of ze het zo hadden bedoeld of niet, de geste van de Ajax-supporters staat haaks op wat aanhangers van PSV vorig jaar deden toen hun club in Madrid uitkwam tegen Atlético. Die bekogelden bedelaars hardhandig met muntjes. De vernedering was zo groot, dat justitie in Spanje overwoog de supporters strafrechtelijk te vervolgen.