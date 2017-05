Miljoenen voor het opwindendste klokje ter wereld

Verzamelaars liggen al weken in katzwijm. Vandaag gaat de Calibre 89, een uiterst ingewikkeld zakhorloge, onder de hamer. Voor mogelijk een recordprijs van tientallen miljoenen.Het is smullen. Dit horloge heeft ook een eeuwigdurende kalender, dubbel slagwerk, planetarium, maanstand, een dubbele chronograafMet de aankoop van de Calibre 89 slaat de absolute horlogefreak een dubbelslag. Hij bezit het opwindendste klokje ter wereld, van het allerberoemdste horlogemerk, Patek Philippe. ,,Dit is de heilige graal in de wereld van de horloges. De mooiste ooit vervaardigd'', zegt klokken- en horloge-expert Antoon Gaemers. ,,De Calibre 89 is het paradepaardje van de Rolls-Royce onder de horloges.''Met de Calibra vierde het Zwitserse horlogehuis zijn 150ste verjaardag, in 1989. Patek Philippe wilde laten zien waartoe het in staat was. Het resultaat was het ingewikkeldste mechanische instrument dat door mensenhanden is gemaakt. Het heeft liefst 33 functies waaronder een unieke kalender voor Pasen. Een ongelooflijk staaltje van vakmanschap omdat de datum van het paasfeest elk jaar anders is.,,Het is smullen. Dit horloge heeft ook een eeuwigdurende kalender, dubbel slagwerk, planetarium, maanstand, een dubbele chronograaf. En meer. Het kan niet op'', zegt de registertaxateur en eigenaar van een familiebedrijf in Den Haag dat sinds 1877 naam maakt met de verkoop en restauratie van uurwerken.De Calibre 89 is van 18-karaats geelgoud, weegt 1,1 kilo, is 4,107 centimeter dik en heeft een diameter van 8,82 centimeter.Het horloge bestaat uit 1728 met de hand gemaakte onderdelen, waaronder 24 wijzers, 2 wijzerplaten, 8 schijven, 61 bruggen, 129 robijnen, 184 tandwielen, 332 schroeven, 415 pennen en 429 mechanische onderdelen.Negen ingenieurs en horlogemakers hebben er negen jaar aan gewerkt. Eerst vijf jaar onderzoek, daarna vier jaar fabricage, met hulp van computers.Behalve een gregoriaanse kalender en een sterrenkaart geeft de Calibre 89 ook de datum van het eerstvolgende paasfeest. Die verschijnt op de laatste dag van jaar, om middernacht, op het horloge. Een prestatie van formaat omdat de datum van Pasen elk jaar anders isVolgens Gaemers, die enkele bijzondere Pateks in zijn privé-bezit heeft, is het een lust om zo'n mooi uurwerk te bezitten. ,,Ik zou nu graag mee willen bieden, maar deze Calibre kan ik me niet veroorloven'', zegt de liefhebber met een schaterlach.Mogelijk wordt de Calibre 89 vandaag het duurste zakhorloge ter wereld. Dat record is nu voorbehouden aan de 'Henry Graves', eveneens van Patek Philippe. Dit zakhorloge, met 24 functies, werd vernoemd naar de Amerikaanse miljardair voor wie het in 1933 werd gemaakt. In 2014 bracht het uurwerk 23,237 miljoen Zwitserse frank op. Kenners voorspellen dat er nu ook tientallen miljoenen zullen worden geboden.Van de Calibre 89 bestaan slechts vier stuks. Het geelgouden exemplaar gaat nu ter veiling. De andere drie zijn respectievelijk van platina, witgoud en roze goud. Alle vier zouden ze in het bezit zijn gekomen van prins Jefri, de spilzieke broer van de sultan van Brunei. Toen zijn investeringsfonds in de jaren 90 in elkaar stortte, viel het setje uiteen. De namen van de (ver)kopers bleven geheim. Ook toen de Calibres van witgoud, in 2004 (zes miljoen euro), en van geelgoud, in 2009 (4,6 miljoen) onder de hamer gingen.De Calibre 89 is gemaakt door meesterhorlogier Paul Buclin. Omdat hij er negen jaar aan heeft gewerkt, kreeg hij de bijnaam 'de langzaamste horlogemaker ter wereld'. ,,Het was een ware ontdekkingstocht'', aldus Buclin. ,,Een van de allergrootste technische uitdagingen was de plaatsing van de centrale as in dit ongelooflijk complexe horloge. En wat te denken van de afstemming van al die afzonderlijke onderdelen.'' Alles moest tot op de millimeter en op de nanoseconde met elkaar in verbinding staan.,,Dankzij de Calibre 89 beschikken we bij Patek Philippe over nieuwe ideeën en middelen waardoor we nog betere horloges kunnen maken'', zegt Buclin. ,,Er werden, toen dit gemaakt werd, geen grenzen gesteld. In tijd noch in ontwikkelingskosten. Een van onze leuzen is 'Quand on aime, on ne compte pas', als je iets liefhebt ga je niet rekenen.''Ook het geloof in eigen kunnen speelde een hoofdrol. In het begin, toen de eerste van de duizenden ontwerpschetsen op tafel lagen, was er nog grote twijfel of dit ingewikkelde horloge wel ooit zou kunnen worden gemaakt. Antoon Gaemers is dolblij dat het Buclin uiteindelijk is gelukt. ,,Dit paradepaardje wil iedereen wel hebben. Ik zou al tevreden zijn als ik het horloge een dag zou mogen koesteren'', aldus de expert. Maar na de verkoop zal het horloge opnieuw in de anonimiteit verdwijnen. Tot de volgende veiling zich aandient en de heilige graal onder de horloges weer even vol in de schijnwerpers staat.