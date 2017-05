Beer op bezoek voor koekjes

Een beer eet bijna alles, zeker dit exemplaar dat in het dorpje Avon, de Verenigde Staten, plots opdook. Een oudere dame was brownies aan het bakken toen een wel erg onverwachte gast voor haar deur stond. Gelokt door de heerlijke geur van de koekjes, was hij niet meer weg te krijgen.



Slechts gescheiden door een glasraam, stond de dame plots oog in oog met een reusachtige beer. De vrouw had net enkele brownies in de oven gestoken en die geur had het dier meer dan waarschijnlijk naar haar huis gelokt. Samen met haar buurman probeerde de dame de beer weg te krijgen, maar het dier wilde koste wat kost van de koekjes proeven en was vastbesloten binnen te komen.



"Hij stapte weg van het keukenraam, maar liep door naar een andere deur wat verderop", vertelt de buurman. "Die probeerde hij in te beuken, net als de deuren van de woonkamer." De politie werd er tot slot bij gehaald. De beer - die een chipnummer had - was al vaker gespot in de buurt, maar had nog nooit zo agressief gereageerd.



In het dorpje zelf zit de schrik er nu wel goed in. "Dit klinkt misschien wel leuk en ook de foto's zijn impressionant, maar hoe zal dit verder evolueren? Deze beer was écht kwaad omdat hij zo'n honger had en niet bij het voedsel kon. Misschien vallen er binnenkort wel slachtoffers."

