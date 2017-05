Artsen waarschuwen voor gevaar met avocado

Avocado's worden populairder en populairder. Ze zijn veel meer dan alleen een food-trend, want inmiddels is deze gezonde steenvrucht niet meer weg te denken uit verschillende diŽten. Ze zitten boordevol gezonde vetten, zijn eindeloos te combineren en ook nog eens ontzettend lekker. Toch waarschuwen Britse artsen voor de avocado, omdat je je er flink mee kunt verwonden, zo meldt RTL Nieuws.Natuurlijk kun je je met een avocado zelf niet echt snel verwonden, maar wel als je hem gaat snijden. Veel mensen snijden de avocado door de helft, halen de pit eruit en vouwen dan de handpalm om de halve avocado heen om hem vervolgens in plakjes of blokjes te snijden. Volgens de artsen gaat het hier mis, omdat je gemakkelijk met je mes door de schil van de avocado kunt snijden en je flinke, diepe snijwonden in je handen kunt maken. De Britse artsen zeggen zelfs dat dit zo ernstig is, dat sommige patiŽnten er zelfs hun hand niet meer goed door kunnen gebruiken. In de V.S vraagt men zich zelfs af of ze met waarschuwing verkocht moeten worden. Hoe je je avocado dan wel veilig schilt? Dat zie je in deze video