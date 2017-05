150 miljonairs leven op geheim cruiseschip

Al vijftien jaar vaart The World over alle wereldzeeën zonder dat veel mensen het weten. Het exclusieve cruiseschip wordt bevolkt door zo’n 150 miljonairs die erg op hun privacy zijn gesteld. Reden waarom Leonardo DiCaprio en Angelina Jolie werden geweigerd.Het schip is een varend vijfsterrenhotel, inclusief zes cocktaillounges, een tennisbaan, twee zwembaden, een spa en fitnessruimte van 7.000 vierkante meter, een hardloopparcours, golfsimulator, een wijncollectie van 18.000 flessen en vijf restaurants. Alle 165 luxe appartementen, in prijs variërend van 2 tot 15 miljoen, zijn verkocht.De lijst van eigenaren is geheim, maar ongeveer de helft van de mensen aan boord is Noord-Amerikaans. Verder zijn er 45 Europeanen en twintig Australiërs. Er zijn ook een Nederlands koppel, twee Belgische echtparen en een paar Japanners.Bewoners stemmen over waar ze naartoe gaan. “Dat wordt van te voren met elkaar besloten, op advies van de kapitein en bestemmingsexperts. Vervolgens wordt dat van A tot Z uitgewerkt en op maat gemaakt. Zo voer The World vorig jaar als eerste schip het verst Antarctica in”, weet voormalig Chief Conciërge Hilde Sanderman. Het schip heeft in totaal al 900 havens en 140 landen bezocht.Sanderman omschrijft het schip als een ‘varend dorpje’, dat bestaat uit passagiers met verschillende internationale achtergronden. “De bewoners zijn niet het hele jaar aan boord. Ze komen en gaan wanneer het ze uit komt”, weet ze uit ervaring. “Gemiddeld verblijven passagiers zo’n vier maanden per jaar aan boord, niet aaneengesloten. Sommigen werken vanaf het schip.”