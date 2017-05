Stel klimt drie weken naar misschien wel de adembenemendste trouwlocatie

Een Amerikaans stel wist dat het geen traditionele bruiloft wilde: liever wat avontuur dan vrienden en familie bij het ja-woord. James Sissom en Ashley Schmieder hadden alleen nog geen locatie in gedachten, gelukkig had hun fotograaf een droom: een bruidsreportage vastleggen op de Mount Everest.Charleton Churchill is dan ook niet zomaar een fotograaf, hij noemt zichzelf ‘avontuurlijk fotograaf’. En dus trokken de drie dit voorjaar naar Nepal, voor een klim met in de bagage een pak en een jurk. Op 16 maart gaven Sissom en Schmieder elkaar het ja-woord op het basiskamp op 5364 meter hoogte. De foto’s die Churchill maakte zijn adembenemend: de kus, de gebroken witte jurk in de rotsen met sneeuw, het uitwisselen van de ringen.Minstens zo mooi zijn de foto’s van de reis erheen die de fotograaf op zijn blog plaatst. De 35-jarige Sissom en 32-jarige Schmieder waren een jaar bezig met de voorbereidingen. En toen het eenmaal zo ver was, moesten ze drie weken door de sneeuw klimmen en werden ze ziek van de hoogte. Churchill maakte foto’s van de jurk die aan een trekkerstent hangt en zoomt in op het schoeisel onder de traditionele trouwkleding: zeer onelegante bergschoenen. Die komen goed van pas als Schmieder over haar jurk een rugzak op doet en naar een helikopter klautert, die hen veilig terugbrengt naar beneden.(Zie de bron voor meer foto's)