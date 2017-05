COA moet nog jaren betalen voor leegstaande asiellocaties

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) moet mogelijk nog jarenlang huur betalen voor enkele azc’s die leegstaan of bijna sluiten. In de piekperiode van de asielinstroom eind 2015 zijn veel huurcontracten afgesloten met vakantieparken en leegstaande hotels. Omdat er al snel minder asielzoekers kwamen, staan veel locaties nu leeg, meldt De Telegraaf vrijdag.



Een coöperatie van eigenaars van vakantiehuisjes in Blitterswijck heeft een contract met het COA tot juni 2020. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is, omdat de huurcontracten geheim zijn. Een indicatie biedt volgens de krant de huuropbrengst die Speelstad Oranje vermeldt in haar laatste jaarverslag. Voor de opvang van 700 vluchtelingen ontving het bedrijf in 2015 bijna 4 miljoen euro.



Een woordvoerder van het COA vertelt dat de organisatie de zaken netjes wil afhandelen. Hoeveel de grote krimpoperatie gaat kosten kan hij nog niet zeggen.

