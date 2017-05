Ontsnapte olifant in Frankrijk

Het was even schrikken voor automobilisten in de Franse stad Clermont-Ferrand donderdagmiddag. Plots kwamen ze oog in oog te staan met een olifant.Het dier van 4,5 ton zwaar en 42 jaar oud kwam van een nabijgelegen circus. Volgens een verantwoordelijke van het circus kon de olifant na twee minuten opnieuw gevangen worden.Behalve verbaasde blikken bij de omstaanders veroorzaakte het dier geen schade. "Ze heeft wellicht gewoon gezien dat het gras groener was aan de overkant van de weg", klinkt het in de plaatselijke krant La Montagne.Het dier kon kennelijk ontsnappen omdat onverlaten de kabels van de kooi naar beneden hadden gelaten.