Man spoort gestolen motor op zonder hulp politie

Omdat de politie volgens Sjors Christis niets deed om zijn gestolen motor terug te vinden, ging de Venlonaar zelf op zoek. Stapje voor stapje kwam hij dichterbij om zijn KTM uiteindelijk woensdag terug te vinden in een bos in Belfeld.Zo blij als een kind is Sjors Christis. Na een zoektocht van bijna twee weken heeft hij woensdag zijn motor teruggevonden. "Zonder hulp van de politie", benadrukt Sjors. "Een dag na de aangifte kreeg ik namelijk al bericht dat er geen onderzoek zou worden gestart."Twee weken geleden werd de motor van Sjors op Koningsdag gestolen. Dat gebeurde in Reuver bij de bioscoop. Rond de klok van 23:00 uur liep Sjors de bioscoop uit naar de plek waar hij zijn tweewieler had geparkeerd. "Niks daar", begint Sjors. "Motor weg. Verdomme een paar maanden geleden gekocht!"Sjors deed direct aangifte bij de politie en plaatste een oproep via Facebook die bijna 200 keer werd gedeeld. Via Facebook meldde zich een getuige bij Sjors. "Het meisje had die bewuste avond een groepje Marokkanen bij mijn motor gezien. Eentje in een blauw trainingspak reed er uiteindelijk zonder helm mee weg in de richting van Tegelen."Met die informatie ging Sjors vervolgens naar de politie. "Ze zouden me nog terugbellen of ze iets met deze info konden", begint Sjors. "Maar heb niks meer gehoord."Afgelopen week zat Sjors thuis toen hij 's avonds vroeg plots een telefoontje kreeg van een vriend. "Ik heb diene motor zeen rieje jong", klonk het. Na het doorgeven van de locatie twijfelde Sjors geen moment en haastte zich naar een bos in Belfeld. De jongens waren op dat moment alweer gevlogen."Na een tip over een gevonden motor onder een camouflagenet in datzelfde bos een jaar eerder, besloot Sjors woensdagavond samen met wat vrienden daar opzoek te gaan. Na 20 minuten struinen zag Sjors in de verte iets oranjes. Het was zijn KTM die onder een zeil was weggestopt. "Ik heb direct de politie gebeld. Wilde 'm eigenlijk meteen meenemen, maar verzekeringstechnisch was het misschien beter dat ik even de politie zou bellen."Na een poos kwam een agent poolshoogte nemen. De agent stemde in met het voorstel van Sjors om de motor mee naar huis te nemen. "De motor is links en rechts beschadigd. contactslot kapot, geen tankdop en de buddyseat is weg. Maar ik ben blij dat m'n motor terug is. En ik ben inmiddels ook een beetje op het spoor wie er achter zit. Ik kan in ieder geval zeggen dat die getuigenverklaring van dat meisje klopt. Ik kom er nog wel achter wie het was."Een woordvoerder van de politie is bekend met het verhaal. Zodra Sjors zich meldt met de informatie die hij nu heeft, is dat voor de politie aanleiding om een onderzoek te starten naar de dieven. De motor gaat deze week naar de dealer voor een opknapbeurt. "Ik kan niet wachten om weer de weg op te gaan", besluit een gelukkige Sjors.