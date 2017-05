Spookfiles verleden tijd met 5 procent zelfrijdende autos

Het is misschien wel een van de meest ergerlijke dingen in het verkeer: spookfiles. Volgens Amerikaans onderzoek zouden ze verleden tijd kunnen zijn als we 5 procent van de auto's vervangen door zelfrijdende versies.Iemand trapt op de rem, de auto's achter hem doen hetzelfde, en voor je het weet staat er een file. Niet alleen heel irritant, maar ook onnodig. Vijf procent van de auto's vervangen door zelfrijdende auto’s zou dé oplossing zijn. Maar werkt dit nou echt? We vroegen het Tim Busscher, universitair docent Infrastructuurplanning aan de Rijksuniversiteit Groningen.'Het mooie aan zo’n experiment is dat het in de experimentsetting werkt. Maar op de snelweg rijd je niet met je auto's netjes achter elkaar, daar zijn verschillende rijstroken.' Busscher legt uit dat de onderzoekers twintig auto's achter elkaar lieten rijden in een cirkel, met de opdracht allemaal gelijk te rijden. Zoals je in het filmpje hieronder kunt zien ontstonden er al snel problemen. Toen ze één auto met bestuurder vervingen door een zelfrijdend exemplaar, reed het verkeer vloeiender door. 'Dat is op zich al heel leuk om te zien.'In het experiment werd dus geen rekening gehouden met het kunnen wisselen van rijstrook. Maar die volgende stap is nog heel uitdagend, zegt Busscher. 'Auto's zullen dan veel met elkaar moeten gaan praten.' De conclusie dat vijf procent zelfrijdende auto’s een einde zal maken aan spookfiles, lijkt een beetje kort door de bocht.Aan het begin van het filmpje wordt de auto bestuurd door een mens en ontstaan problemen. Kort daarna gaat de auto autonoom rijden, weliswaar gecontroleerd door een slim algoritme dat de snelheid van de auto bepaalt en ontwikkeld is om verkeersopstoppingen te voorkomen. Dan rijdt alles weer goed door. Aan het eind van het filmpje wordt het algoritme weer uitgeschakeld en ontstaan de problemen weer.