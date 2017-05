Vrouw vliegt ruim 4000 kilometer verkeerde kant op

United Airlines moet wéér door het stof. De Franse Lucie Bahetoukilae wilde van New York naar Parijs vliegen, maar kwam door een gatewisseling in een toestel naar San Francisco terecht. Een vlucht van zo’n 7,5 uur werd een reis van - uiteindelijk - 28 uur. United Airlines nam de schuld op zich en maakte excuses.



Nietsvermoedend ging Bahetoukilae op 24 april met haar instapkaart naar de gate, waarna ze het vliegtuig in kon gaan. Maar, opmerkelijk genoeg, zat er al iemand op haar plaats. De stewardess bekeek haar instapkaart en vervolgens kon Bahetoukilae ergens anders gaan zitten. Bahetoukilae – die alleen Frans spreekt – had niet door dat op het laatste moment de gate van haar vlucht was gewijzigd. Volgens haar waren alle aankondigingen alleen in het Engels.



De Française vloog vervolgens meer dan vierduizend kilometer de verkeerde kant op. In San Francisco wachtte ze daarna elf uur op de luchthaven om weer een vlucht naar Frankrijk te pakken. Eenmaal in Parijs geland, was ze meer dan 28 uur onderweg geweest.



De familie van Bahetoukilae zegt niet uit te zijn op een flinke schadevergoeding maar stelt bezorgd te zijn over de veiligheid van de luchtvaartmaatschappij. ,,Mijn tante had iedereen kunnen zijn’’, zegt nicht Diane Miantsoko tegen ABC News. ,,Misschien wel een terrorist die mensen had kunnen vermoorden op de vlucht.’’



United Airlines heeft geleerd van het vorige incident waarbij passagier David Dao hardhandig van een overboekte vlucht gesleurd werd. Toen bleef de luchtmaatschappij aanvankelijk vaag over het ontstane incident. Deze keer bood United echter meteen verontschuldigingen aan voor ‘deze onaanvaardbare ervaring''. Als een pleister op de wonde kreeg Bahetoukilae haar vlucht volledig vergoed én een voucher voor een nieuwe reis.



Het zijn moeilijke tijden voor het geplaagde United Airlines. Vorige week bereikte het wel een akkoord met dokter Dao over een schadevergoeding. Maar het imago van het bedrijf had toen al een flinke deuk te pakken. Ook voor reuzenkonijn Simon dat op 19 april de dood vond tijdens een vlucht vanuit Londen, moest United diep in de buidel tasten. Er zou een schadevergoeding van 10.000 dollar zijn uitgekeerd. Dat is voortaan ook het nieuwe en stevig opgetrokken maximumbedrag om je stoel af te staan tijdens een overboekte vlucht.



