NK Geraniumwerpen in Emmen maakt veel los

Van geniaal tot schandalig. Het NK Geraniumwerpen op 10 september in Emmen lokt zeer uiteenlopende reacties uit.,,Ik hoop toch echt dat het nepgeraniums zijn. Met échte planten, levende wezens en dieren gooi je niet’’, reageert een vrouw op Facebook. ,,Ik heb er gemengde gevoelens bij’’, zegt een ander, die voorstelt afgekeurde geraniums weg te geven aan mensen die de plantjes niet kunnen betalen. ,,Ik ben beter met hortensia's, maar als er feest bij is doe ik mee’’, juicht een derde.Ook bij de krant melden tegenstanders zich. ,,Schandalig dat dit op poten wordt gezet in Emmen. Hoe is het toch mogelijk dat we aan kinderen laten zien dat het gooien met geraniums de normaalste zaak van de wereld is’’, vraagt een man uit Veenoord zich af.Van Pokémon-actie tot geranium gooienHet geraniumwerpen is onderdeel van de StadsBBQ, die dit jaar voor de tweede keer in de oude dierentuin wordt gehouden. ,,Vorig jaar hadden we met een Pokémon-actie iets leuks voor kinderen. Dit jaar wilden we iets voor ouderen doen. Dan kom je al snel uit bij geraniums’’, lacht organisator Jannet Westebring.,,Maar neem het vooral niet al te serieus. Het is een NK met een knipoog. We snappen de kritiek, maar het gaat om geraniums die toch al worden weggegooid. Ze zijn allemaal afgekeurd en zouden hoe dan ook in de prullenbak belanden. Het is immers dan het einde van het geraniumseizoen.’’Hoeveel geraniums worden ingezet hangt af van het aantal deelnemers. ,,Het loopt heel lekker. Ik had al een heel enthousiaste vrouw aan de lijn die dertig jaar in de geraniums had gewerkt, en er nu wel eens mee wilde gooien.’’