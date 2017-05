Moderne viool klinkt beter dan Stradivarius

Ze worden geroemd om hun ongeëvenaarde klanken, maar hedendaagse topviolen blijken zowaar nóg beter dan de instrumenten van de wereldberoemde vioolbouwer Antonio Stradivarius. Dat schrijft Trouw. Volgens de krant kozen deskundige toehoorders bij een recente test en masse voor nieuwe violen.De proef werd onlangs uitgevoerd in concertzalen in Parijs en New York en bijgewoond door experts, zoals musici, componisten, recensenten en vioolbouwers. Vanachter een speciaal scherm in de zaal werden verschillende topinstrumenten bespeeld: drie moderne violen en drie instrumenten van Stradivarius.Het publiek had een duidelijke voorkeur voor de moderne topinstrumenten, schrijft Trouw, dat citeert uit een onderzoek van vakblad PNAS. De betrokken onderzoekers concluderen daaruit dat de moderne technieken het handwerk van Stradivarius mogelijk hebben achterhaald.De Italiaan Antonio Stradivarius (1633 - 1737) geldt als de beroemdste vioolbouwer ooit. Hij vervaardigde meer dan duizend snaarinstrumenten, waarvan er nog ongeveer vijfhonderd over zijn. Op een veiling in 2011 werd eens 11 miljoen euro betaald voor een viool van Stradivarius.