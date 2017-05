Oudste gast koningsdiner overleden

Ze was onlangs nog de oudste gast op het speciale verjaardagsdiner van Koning Willem-Alexander. Anderhalve week later is ze niet meer. Ernestine Richardson-Bryan uit Brunssum is overleden, ze werd 100 jaar.Bryan overleed afgelopen vrijdag in een zorgcentrum in haar woonplaats.Richardson-Bryan werd op 27 april 1917 geboren op Sint-Maarten en was zodoende op dezelfde dag jarig als Willem-Alexander. Het leverde haar een plekje aan tafel op bij het speciale verjaardagsdiner dat de Koning in het Paleis op de Dam hield om zijn 50ste verjaardag te vieren. Haar gezondheid was al langer broos, maar ze kon toch nog aanschuiven in haar rolstoel. Ze was daarmee de oudste van alle 148 gasten, iets waar Willem-Alexander in zijn toespraak nog even bij stilstond.