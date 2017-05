Lookalike Lionel Messi zorgt voor chaos

Een 25-jarige IraniŽr die als twee druppels water op Lionel Messi lijkt, heeft voor chaotische taferelen gezorgd in de Iraanse stad Hamedan. De politie dreigde de lookalike zelfs op te pakken voor het verstoren van de openbare orde.Er ontstond een behoorlijke chaos op de weg toen Reza Parastesh afgelopen weekend over straat ging als de Argentijnse stervoetballer. Iedereen wilde met Parastesh op de foto.De politie moest eraan te pas komen om de openbare orde te herstellen en Parastesh werd meegenomen naar het bureau. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing, meldt de Daily Telegraph.De student is er trots op dat hij naar eigen zeggen de 'Iraanse Messi' wordt genoemd. Zijn vader wees hem een paar maanden geleden op zijn uiterlijke gelijkenis met Messi. Sindsdien heeft hij hetzelfde kapsel als de Argentijn en loopt hij regelmatig rond in een shirt van Barcelona. Dat leverde hem al verschillende interviews op en zelfs een modellencontract.