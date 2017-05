Australische douane vernietigt unieke planten

Australische douanemedewerkers hebben per ongeluk twee unieke en onvervangbare plantenmonsters vernietigd. Het ging om resten van zeldzame planten die stamden uit de negentiende eeuw. Ze waren in bruikleen gegeven aan AustraliŽ door onder meer het nationale natuurhistorisch museum van Frankrijk.



Wat er precies is misgegaan wordt onderzocht. Het vermoeden is dat de documenten van de zending niet in orde waren. Volgens een woordvoerder van de douane stond op de verpakking niet duidelijk dat het ging om een zeldzame en kostbare inhoud.



Normaal gesproken dient de douane om toestemming te vragen wanneer geÔmporteerde monsters worden vernietigd. Waarom dat hier niet is gebeurd wordt nog onderzocht, meldt een woordvoerder van de douane.



De plantenmonsters waren afkomstig uit Frankrijk en Nieuw-Zeeland en zouden worden onderzocht op gelijkenis met onlangs ontdekte plantsoorten in AustraliŽ. Gisteren belandden ze in een verbrandingsoven.

Reacties

10-05-2017 09:40:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.624

OTindex: 54.436

Border security, ja zo gaat het daar. Dat kunnen we elke week zien op de tv.

Verboden planten... hupsakee, weg ermee!

10-05-2017 09:50:49 allone

Stamgast



WMRindex: 27.525

OTindex: 57.422



Dat wetende, had men deze planten toch minstens met een sterke lijfwacht moeten sturen, want papieren zijn niet genoeg.



Laatste edit 10-05-2017 09:51 Idd, Australiers zijn allergisch voor planten, vruchten, .. , en alles uit het buitenland "what did fruit do to your country?",. 7.29 min Dat wetende, had men deze planten toch minstens met een sterke lijfwacht moeten sturen, want papieren zijn niet genoeg.

