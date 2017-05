Kleuterjuf opgepakt na trio met middelbare scholieren

Een Texaanse kleuterjuf heeft met vier middelbare scholieren seksuele relaties aangeknoopt. De vrouw zocht via Snapchat contact, wat onder andere resulteerde in een triootje met twee minderjarige jongens. De 38-jarige Heather Lee Robertson is op 22 april opgepakt in haar woonplaats Lufkin.



De politie begon twee dagen eerder samen met het schooldistrict een onderzoek na meldingen over ongepast gedrag tussen de vrouw en verschillende scholieren van een middelbare school. Nog diezelfde dag nam Robertson ontslag.



Een van de leerlingen verklaarde dat hij via de socialenetwerksite Snapchat in contact kwam met de vrouw. Zij vroeg om naar haar appartement te komen voor een vrijpartijtje. Toen de student haar vroeg of een vriend hem mocht vergezellen, juichte Robertson dat toe.



De leerling en zijn kompaan verklaarden dat ze in het appartement beiden tegelijkertijd deelnamen aan seksuele handelingen met de vrouw. De student zei dat hij weet had van nog andere leerlingen die met Robertson afspraken. De scholieren in kwestie gaven toe dat zij geregeld seksafspraakjes met de kleuterjuf hadden.



Het ging zelfs zo ver dat de minderjarigen s nachts wegslopen uit hun ouderlijke woning. Robertson stond hen dan even verderop in haar wagen op te wachten. Vandaar ging het naar haar appartement voor seks. De vrouw bracht hen nadien terug naar huis. En van hen zou op Thanksgiving (eind november) bij de vrouw hebben overnacht.



In verhoren zou de vrouw naar voren hebben gebracht dat ze kampt met een zware drankverslaving. Ze herinnert zich naar eigen zeggen nog weinig van de ontmoetingen. Volgens de politie sprak de vrouw met de leerlingen af tussen oktober 2016 en maart van dit jaar.



Indien ze wordt veroordeeld, riskeert Robertson celstraffen die volgens de plaatselijke wetten kunnen oplopen tot twintig jaar.

