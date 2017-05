Met dit smartphonehoesje kun je espresso zetten

Via Kickstarter proberen twee Italianen geld in te zamelen voor de ontwikkeling van een telefoonhoesje dat ook een espresso kan zetten. De koffie zit in espresso-cartridges die je in het hoesje, de Mokase, schuift.Vervolgens zorgt een app er via Bluetooth voor dat je de 25 ml espresso in de Mokase in vijf tot acht seconden kunt verwarmen tot een temperatuur van vijftig tot zestig graden. Dat gebeurt met een in het hoesje ingebouwde batterij.Bedenkers Luigi Carfora en Clemente Biondo bieden drie verschillende smaken espresso aan: klassiek, geroosterd en arabic. Ze willen de Mokase beschikbaar maken voor een groot aantal populaire smartphone-modellen, zoals de laatste twee iPhone-generaties, de Samsung Galaxy S8 en S7, Huawei’s P10- en P9-toestellen en de LG G5. Het hoesje is minder dan een centimeter dik.Echt succesvol is de Kickstarter vooralsnog niet. Op het moment van schrijven hadden in totaal 41 mensen een kleine 3600 euro toegezegd. Carfora en Biondo hebben naar eigen zeggen 75.000 euro nodig om aan de ontwikkeling van de Mokase te kunnen beginnen.