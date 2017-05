Moordenaars ontsnappen uit gevangenis zonder bewakers

Drie moordenaars hebben een personeelstekort in een Indonesische gevangenis aangegrepen om de benen te nemen. Ze konden moeiteloos een onbemande controlepost passeren.



Dat schrijft The Jakarta Post. Het trio forceerde zondag met metaalzagen het ventilatierooster in hun cel. Ze klommen naar buiten en sloegen op de vlucht.



Het hoofd van de instelling op Zuid-Celebes erkende dat de beveiliging niet helemaal op orde was. "Er waren maar acht bewakers, dus niet iedere post was bemand'', zei hij.



De gevangenis kampt niet alleen met een personeelstekort; er zitten ook nog eens veel meer gevangenen vast dan de bedoeling is. Het complex is ontworpen voor 740 gedetineerden, maar er zitten meer dan duizend mensen achter de tralies. Zij worden in de gaten gehouden door 128 personeelsleden.



De directeur van de gevangenis heeft nog een maatregel in gedachten om de veiligheidssituatie te verbeteren. "Een gevangenis beschikt idealiter over een muur met prikkeldraad en daarna een andere muur met prikkeldraad. Maar dat hebben we hier niet'', stelde hij.

Reacties

09-05-2017 19:28:59 stora









Daar zou je toch niet willen werken.

Er wordt zo bezuinigd op personeel, zodat het voor de weinige mensen die daar werken gewoon gevaarlijk is.

Ik kan me ook niet voorstellen dat je als medewerker daar voldoening uit je werk kan halen.



09-05-2017 21:48:26 TonK









De volgende actie voor de overbevolking is volgens de directeur de sleutel onder de afvalemmer leggen. Maar dat mag je niet doorvertellen.

