35 keer per jaar aangehouden vanwege huidskleur

Maar liefst 35 keer in een jaar werd hij aan de kant gezet door de politie. Ryan McClinton uit het Amerikaanse Sacramento heeft er genoeg van. Zijn misdaad, volgens hemzelf: "Rijden terwijl ik zwart ben."



McClinton is niet de enige die er last van heeft. Ook mede-inwoner Votie Patterson moet vaak in gesprek met de politie. Het is 'de combinatie van het rijden met een mooie auto en zelf zwart zijn', denkt Patterson. "Ik heb dit nu zo vaak meegemaakt, ik neem de Uber."



De 27-jarige Ozzie Williams zegt dat hij werd aangehouden omdat hij gebeld zou hebben achter het stuur. Niets van waar, volgens Williams maar als hij zou toegeven, zou hij geen boete krijgen.



Williams bekende, en meteen daarna zei de politieagent dat hij wiet rook. Williams werd getest en mocht gaan, maar hij was geshockeerd. "Hij liet me dingen zeggen die niet waar zijn."



Een onderzoek naar de politie in Sacramento laat zien dat de voorbeelden geen toeval zijn. Zwarte autobezitters in Sacramento worden inderdaad vaker aan de kant gezet dan gemiddeld. En op de vier zwarte bestuurders moet jaarlijks een keer stoppen voor de politie. Bij anderen is dat n op de zeventien.



De vraag is waarom bestuurders aan de kant worden gezet. Volgens een politiewoordvoerder is dat 'een overtreding op het gebied van materiaal of het rijgedrag', en zijn de situaties dus niet discriminerend. Zwarte inwoners zien dat duidelijk anders. Zij zeggen dat ze aan de kant worden gezet op basis van hun huidskleur.



Ook in Nederland is dit onderwerp al eens voorbij gekomen. Rapper Typhoon werd aan de kant gezet omdat zijn nieuwe auto niet zou matchen met zijn profiel. De agent gaf volgens Typhoon toe dat hij bevooroordeeld was. "Dit is helaas de zoveelste keer dat dit mij overkomt", schreef Typhoon op Instagram. "En dan ben ik nog 'bekend' en is de sfeer na herkenning minder gespannen. Velen hebben dat voorrecht niet."



De politiewoordvoerder zegt dat het bureau in Sacramento 'op de hoogte is van het onderzoek', maar stelt dat er nieuw onderzoek nodig is om conclusies te kunnen trekken. Alleen de cijfers zeggen volgens het politiebureau niet genoeg. De laatste keer dat er specifiek onderzoek werd gedaan was in 2008. Daaruit bleek dat het bureau transparanter moest zijn en de data vaker moest analyseren. Volgens de woordvoerder is dat gebeurd.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: