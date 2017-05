Voetbalwedstrijd gestaakt na vijf rode kaarten

In het amateurvoetbal is de topper in de derde klasse D een minuut voor het einde gestaakt. Koploper Volkel had zo veel rode kaarten gekregen dat er te weinig spelers overbleven om nog te kunnen voetballen.



De regels schrijven voor dat een wedstrijd gestaakt moet worden bij vijf rode kaarten voor dezelfde ploeg. Dat gebeurt zelden, zeker in de klasses die het boerenkool-voetbal zijn ontstegen, zoals de derde klasse. Toch liep het daar volkomen uit de hand in de wedstrijd tussen het Geffense Nooit Gedacht (de club waar Ruud van Nistelrooy opgroeide) en koploper Volkel, schrijft het Brabants Dagblad.



Het begon als een normale wedstrijd, met kansen over en weer, en het eerste doelpunt voor de bezoekers uit Volkel. Na een rode kaart en strafschop, kwam Nooit Gedacht op voorsprong, maar de wedstrijd ging verder zoals elke andere wedstrijd.



In de 90ste minuut -het stond inmiddels 4-2- voor Nooit Gedacht sloeg de vlam alsnog in de pan, toen de Volkelse doelman geraakt werd door een Geffense aanvaller.



Op dat moment sloegen de stoppen door bij Volkel, waarna de scheidsrechter liefst vier rode kaarten moest trekken voor de zich misdragende spelers. Het elftal van Volkel was gehalveerd en doorspelen was niet meer mogelijk.



Het betekent ook automatisch dat Volkel, dat koploper was, de wedstrijd nu reglementair met 3-0 heeft verloren en de koppositie heeft overgedaan aan het Osse SV Margriet. Dat toevallig de andere jeugdclub is van diezelfde Van Nistelrooy.



