Tekstkar vraagt om naaktfotos

In Eindhoven heeft een tekstkar langs de weg geleid tot hilariteit bij voorbijgangers. Om de paar seconden verscheen de tekst 'send nudes' op de kar. Vermoedelijk was de kar gesaboteerd door een slimme grappenmaker, zegt de eigenaar, bouwbedrijf Heijmans.Heijmans had de tekstkar neergezet om weggebruikers te attenderen op een gewijzigde verkeerssituatie. De Hondsruglaan is van 15 tot 24 mei gefaseerd dicht, luidde de boodschap.Zondagochtend merkten voorbijgangers echter dat die tekst om de paar seconden werd afgewisseld met een verzoek om naaktfoto's op te sturen. Voorbijgangers reageerden verbaasd en maakten grappen, meldt Omroep Brabant.Volgens Heijmans kan iemand met verstand van dit soort karren de tekst ter plekke aanpassen. Waarschijnlijk heeft een lolbroek dat in dit geval gedaan, zegt een woordvoerder.Het bedrijf heeft vanavond een monteur naar de tekstkar gestuurd om het schunnige verzoek te verwijderen. Hij zal de kar dan meteen dusdanig aanpassen dat dit soort acties in de toekomst niet meer mogelijk is, zegt Heijmans.