Honderden Belgische medicijntoeristen overspoelen Hulst

Een invasie in het Zeeuws-Vlaamse Hulst zaterdagochtend. Met acht bussen zijn er zo'n 400 Belgen neergestreken. Niet om het fraaie vestingstadje te zien, maar om massaal geneesmiddelen als tamsulosine en omeprazol in te slaan.



Het bezoek van de Belgen is vooral bedoeld als protest tegen de hoge prijzen bij de zuiderburen. De actie is georganiseerd door de Vlaamse huisarts Dirk van Duppen.



Sommige medicijnen zijn in BelgiŽ veel duurder dan in Nederland. Voor corticosteroÔde neusspray moeten Belgen bijvoorbeeld 30 euro betalen. "Hier kost dat 7 euro", vertelt apotheker Christel Duerinckx van een van de apotheken in Hulst. De apotheek zet vandaag extra personeel in om Belgische toeloop aan te kunnen.



Ook pijnstillers en maagzuurremmers doen het goed bij de Belgische klanten. Een doosje paracetamol kost over de grens al gauw 6 euro, terwijl je daar in Nederland 1 euro voor betaalt. Voor maagzuurremmers betaal je in BelgiŽ 42 euro, en bij ons 3. En heb je in BelgiŽ antipsychotica nodig, dan kost dat 152 euro. In Nederland is dat 11 euro.

Waarom zijn sommige medicijnen duurder in BelgiŽ?



In BelgiŽ betalen mensen veel minder ziektekostenpremie dan in Nederland, zo'n 90 euro per jaar. Belgen betalen wel remgeld: een eigen bijdrage in de zorgkosten, ook voor voorgeschreven medicijnen. Daardoor kunnen de kosten voor bepaalde medicijnen flink oplopen.



Volgens de Vlaamse arts Dirk van Duppen speelt er bij sommige medicijnen nog iets anders mee. In Nederland schrijven de zorgverzekeraars openbare aanbestedingen uit voor geneesmiddelen waarvan het patent is verstreken, wat tot een sterke prijsdaling leidt. In BelgiŽ zijn pogingen om dat model in te voeren op niets uitgelopen. Volgens Van Duppen komt dat door de druk van de farmaceutische lobby.



Van Duppen werkt met patiŽnten uit sociaal zwakke wijken en wijst op de problemen die hij in zijn praktijk tegenkomt: "We zeggen wel dat gezondheid geen prijs kent, maar als iemand een verplicht eigen risico moet betalen is dat wel zo. Dan neemt hij zijn medicatie misschien niet meer, met als gevolg dat hij alleen nog maar zieker wordt."



Een van de medicijntoeristen in Hulst haalt vandaag omeprazol. "Voor de maag. Dat is hier 20 tot 30 euro goedkoper. Ik vind het gewoon niet kunnen dat we daarvoor naar Nederland moeten komen. De minister in BelgiŽ moet inzien dat dat moet veranderen. Het is pijnlijk dat je het bij de buren zoveel goedkoper kunt krijgen."



Een andere Vlaming valt haar bij. "In Nederland is het veel beter georganiseerd. Bij ons kom er geen schot in. Het is hopeloos."



In Hulst zijn ze gewend aan de Belgische klandizie. "Dit is voor ons niet nieuw. We krijgen altijd veel Belgen over de vloer", zegt apotheker Duerinckx. "Tien jaar geleden hadden we de paracetamolbus. Dat was gewoon een hype. Ze kwamen een aantal maanden massaal paracetamol halen in Nederland, maar dat zakte uiteindelijk ook weer weg."



Wat huisarts Van Duppen betreft krijgt de actie van vandaag geen vervolg: "Ik ga geen bedrijf in medische busreizen beginnen. Ik hoop dat we de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie de Block wakker kunnen schudden met dit protest. Zodat onze mensen binnenkort hun medicijnen bij hun eigen apotheek kunnen halen, voor een redelijke prijs."

En wij maar klagen dat de medicijnen hier zo duur zijn....

@Emmo : Idd. Ik hoorde van een paar duitse vrienden dat die ook massaal de grens over komen, om hier bij de apotheek hun medicijnen te kopen

