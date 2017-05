Vrouw krijgt kanker van talkpoeder

Een ernstig zieke vrouw uit de Amerikaanse staat Missouri kreeg vrijdag van de rechtbankjury een schadevergoeding van 110 miljoen dollar toegewezen. De jury achtte het aannemelijk dat de vrouw kanker opliep door jarenlang gebruik van babypoeder van het merk Johnson & Johnson.



Lois Slemp (62) kreeg in 2012 de diagnose eierstokkanker. De ziekte is inmiddels uitgezaaid naar haar lever. Volgens de advocaten van de vrouw is er wetenschappelijk bewijs dat de kanker te wijten is aan het babypoeder. Ze is de vierde persoon die succesvol procedeerde tegen het bedrijf dat het poeder produceert en op de markt brengt.



In februari 2016 moest Johnson & Johnson nog 72 miljoen dollar betalen aan de familie van Jacqueline Fox. De 62-jarige vrouw overleed aan eierstokkanker en gooide sinds haar tienerjaren bijna elke dag babypoeder op haar onderbroek. Eerder werden al bedragen van 70 en 55 miljoen dollar betaald aan de andere slachtoffers.



In totaal hebben 2000 vrouwen een zaak aangespannen en is Johnson & Johnson al veroordeeld tot het betalen van omgerekend 280 miljoen euro aan schadevergoedingen. Volgens het bedrijf wordt 70 procent van het verkochte babypoeder gebruikt door volwassenen.



Johnson & Johnson gaat net als bij eerdere zaken in beroep tegen de toegekende schadevergoeding. Het bedrijf vertrouwt op eigen onderzoek waaruit zou blijken dat het poeder niet kankerverwekkend is, en ontkent dat het consumenten had moeten waarschuwen. ,,We leven mee met iedereen die eierstokkanker heeft'', laat de firma weten in een verklaring.



Reacties

06-05-2017 14:16:30 Emmo

Stamgast



Quote:

Volgens de advocaten van de vrouw is er wetenschappelijk bewijs dat de kanker te wijten is aan het babypoeder. Ik vraag mij af waarop dat "bewijs" is gebaseerd.



Als er inderdaad bewijs voor is, dan is dat groot nieuws voor de wetenschappelijke wereld.

Zelfs voor duidelijk carcinogene stoffen als teer bestaat het bewijs uitsluitend uit een statistisch verband: Bij proefdieren die behandeld worden met teer krijgt een onevenredig groot percentage inderdaad kanker.

Wetenschappelijk of juridisch bewijs is dit echter niet. Alleen maar een zeer aannemelijke correlatie. Ik vraag mij af waarop dat "bewijs" is gebaseerd.Als er inderdaadvoor is, dan is dat groot nieuws voor de wetenschappelijke wereld.Zelfs voor duidelijk carcinogene stoffen als teer bestaat het bewijs uitsluitend uit een statistisch verband: Bij proefdieren die behandeld worden met teer krijgt een onevenredig groot percentage inderdaad kanker.Wetenschappelijk of juridisch bewijs is dit echter niet. Alleen maar een zeer aannemelijke correlatie.

06-05-2017 14:23:36 Mamsie

Oudgediende



Quote:

De 62-jarige vrouw overleed aan eierstokkanker en gooide sinds haar tienerjaren bijna elke dag babypoeder op haar onderbroek.



Waarom, waarom, waarom....... Waarom, waarom, waarom.......

