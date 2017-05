Dronken Belg rijdt door verkeerde tunnelbuis

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft de politie in Zeeland een 60-jarige man uit het Belgische Deurle aangehouden omdat hij met een slok teveel op in de Westerscheldetunnel heeft spookgereden. Dit meldt de politie vrijdag.



Agenten kregen rond 05.30 uur de melding dat een auto al slingerend en spookrijdend door de tunnel reed en mogelijk tegen een wand zou zijn aangereden. Ter plaatse zagen de agenten de auto aan het einde van de tunnel bij de slagboom stilstaan. De bestuurder had door de verkeerde tunnelbuis gereden.



Hij bleek na een eerste ademanalysetest te veel te hebben gedronken. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor een bloedonderzoek. Aan de tunnelwand is geen schade geconstateerd, het is onduidelijk of de man daadwerkelijk tegen de wand is gereden.



Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: