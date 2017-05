Pizzakoerier laat pizza koud worden met 2 minuten stilte

Een pizzakoerier van Domino’s zette donderdagavond op het Zuiderdiep in Groningen keurig zijn fiets langs de kant van de weg om de oorlogsdoden te herdenken. Jeroen Bakker zette een foto van het ontroerende tafereel op Twitter.De foto werd massaal gedeeld door gebruikers op het sociale medium. Bakker complimenteerde de pizzakoerier met zijn actie. ,,Zo hoort het’’, schreef hij bij de foto die hij kreeg doorgestuurd van Jelmer Wielema van Spotted Uitgaan Groningen.Twitteraars zijn ontroerd door de koerier. ,,Hier krijg ik een brok van in mijn keel’’, schreef iemand als reactie op het bericht van Bakker. ,,Zijn houding ook, zo resoluut. Mooi’’, zei een ander.Her en der is er kritiek op pizzakoeriers omdat ze met hun scooter om 20.00 uur gewoon doorrijden en daarmee de herdenking verstoren. Volgens Bakker moeten we de koeriers niet over een kam scheren.Volgens Domino's zijn alle medewerkers om 20.00 uur twee minuten stil geweest.