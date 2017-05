Britten trots op keurige wachtrij bij concert

Engelsen staan bekend om hun perfecte wachtrij-etiquette. Dat bevestigt deze foto nog maar eens. Het kiekje, dat maandag werd gemaakt voorafgaand aan het concert van Ed Sheeran in The O2 Arena in Londen, krijgt duizenden trotse reacties op de sociale nieuwssite.Het talrijke publiek voor het uitverkochte concert stelt zich netjes op in S-bochten, zonder dat daar een hek of lint aan te pas hoeft te komen. Niemand dringt, iedereen sluit netjes achteraan aan.Engelsman Andrew Last plaatste zijn foto op Reddit, waar het de tongen losmaakt. Vele Britten herkennen hun 'wachtrij-cultuur' en reageren met grote trots onder de foto. 'Het is een nationale superkracht', schrijft een Engelsman.Een ander zegt grappend: 'Als een Brit stilstaat, vormt hij automatisch een wachtrij van één persoon.'