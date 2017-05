Gin met 77 procent alcohol in Canada

In Canada wordt aangeraden flessen gin van het merk Bombay Sapphire terug te brengen naar de winkel. In de flessen zit niet 40 procent alcohol, zoals op het label staat, maar 77 procent. De Canadese voedselinspectie waarschuwt dat het drinken van de gin "blijvende schade kan veroorzaken".



Het veel te hoge alcoholpercentage werd opgemerkt door the Liquor Control Board Of Ontario. Tijdens een test bleek dat de gin veel te sterk was. Bacardi Canada, dat verantwoordelijk is voor de verkoop en distributie van Bombay Sapphire Gin, zei tegen CBS News dat consumenten in andere landen de drank gewoon kunnen blijven drinken. Alleen flessen met een serienummer afkomstig uit Canada hebben het te hoge alcoholpercentage.



De Canadese voedselinspectie heeft geen meldingen gehad van mensen die door het drinken van de alcohol ziek zijn geworden.



In maart werd er in het productieproces van een ander drankmerk in Canada ook al een fout gemaakt. In wodka van het merk Georgian Bay zat veel te veel alcohol. Door een fout bij het verdunnen van de alcohol zat er 81 procent alcohol in de flessen wodka, waar 40 procent normaal is.

