Boer vindt enorme zwerfkei in grond Gieten

Landbouwer Egbert Vos uit Gieten deed woensdag een speciale vondst op zijn grond aan de Duurschelaan in Gieten.Hij was daar aan het ploegen, toen zijn ploeg ineens omhoog stuiterde. Hij ging spitten in de grond, en vond toen een joekel van een zwerfkei.Vos probeerde eerst om met een kraan de kei uit de grond te halen, maar die kon het gewicht niet dragen. ,,Ik had eerst niet door dat de kei zo dik was, ik denk dat hij wel 3,5 ton weegt", vertelt de boer.Ook met een trekker lukte het niet om de kei eruit te slepen. Uiteindelijk is donderdagmiddag de klus geklaard met een shovel.Twee jaar geleden trok boer Vos zijn ploeg ook al krom op dezelfde kei, maar heeft hem toen laten liggen. Hij weet nog niet wat hij er mee gaat doen. ,,Hij ligt nu achter het huis, als iemand er belang bij heeft wil ik wel een dealtje sluiten."