Vader verliest voogdij kinderen vanwege YouTube filmpjes

Maar liefst 760.000 geďnteresseerden abonneerden zich op het YouTube kanaal van de Amerikaanse Mike Martin, alias DaddyOFive. Samen met zijn vrouw Heather plaatst hij voornamelijk filmpjes van zijn vijf kinderen. Het koppel lag al onder vuur omdat de kinderen in de filmpjes vaak voor schut worden gezet. Toen Mike weer eens een wrede grap uithaalde met zijn zoon Cody ging het de volgers te ver. Maar liefst 19.000 handtekeningen werden verzameld en de kinderbescherming besloot Mike Martin uit de ouderlijke macht te zetten. Twee van zijn vijf kinderen wonen inmiddels bij zijn ex-vrouw.In de video waar duizenden woedende reacties opkwamen was te zien dat zoon Cody door zijn vader wordt beschuldigd van het knoeien met inkt op het tapijt in de slaapkamer. Mike scheldt zijn zoon de huid vol. Het gaat om een ‘grap’, want het betreft nep-inkt, maar dat weet het jongetje niet. Duizenden mensen zagen op YouTube dat Cody huilend zegt dat hij niets heeft gedaan. Dan haalt stiefmoeder Heather het flesje inkt tevoorschijn en verklapt dat het nep-inkt is. Vader Mike giert het ondertussen uit van het lachen. Cody en zijn stiefbroer Alex worden gefilmd terwijl ze aangedaan op bed zitten.In eerdere video’s werd onder meer tegen Cody gezegd dat hij geadopteerd zou zijn, werd hij tot bloedens toe tegen een boekenkast gegooid en werd zijn x-box kapot gesmeten. Uiteindelijk tekenden 19.000 mensen een petitie en heeft de kinderbescherming besloten dat er sprake is van kindermishandeling. Cody en zijn zus Emma zijn uit huis geplaatst en wonen inmiddels bij hun biologische moeder.Mike en Heather Martin hebben inmiddels een YouTube video geplaatst waarin ze huilend vertellen dat ze te ver zijn gegaan. Ze waren zo verslaafd aan likes en meer volgers dat ze er alles aan deden om steeds populairder te worden.