Rus op Schiphol gepakt met dodelijke slangen in zijn rugzak

Op Schiphol is een Rus aangehouden die 26 dodelijke slangen in zijn rugzak had verstopt. Hij had nog meer giftige en zeldzame dieren bij zich.In de rugzak had de man plastic bakjes met de dieren, waaronder de lanspuntslangen, meldt de regionale omroep NH. Die addersoort wordt niet zo groot, maar zorgt in Zuid-Amerika voor veel mensenbeten. Die lopen soms dodelijk af als er geen medicijnen worden toegediend. De Rus was uit BraziliŽ op weg naar huis.Er kwamen verder 11 hagedissen, 33 kakkerlakken en 16 kikkers uit zijn tas. Van tien kikkers bleek het gif ook dodelijk voor mensen. De hagedissen zijn van een zeldzame soort die alleen in BraziliŽ in het wild voorkomt.De dieren horen niet tot beschermde diersoorten, maar toch mocht de man ze niet op deze manier meenemen. De NVWA heeft de man aangehouden voor het kwellen van dieren. Deze zijn in beslag genomen en naar een deskundige opvanglocatie gebracht.