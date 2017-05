Slapend rijk worden in je boxershort

In een paar uur tijd kreeg de Facebookoproep van Pockies honderden reacties binnen. Niet gek: het onderbroekenmerk biedt mensen aan om 'slapend rijk te worden'. Het enige wat je hoeft te doen is in een boxershort op de bank te gaan liggen.Voor één dag op de bank kun je 100 euro verdienen bij Pockies. Het jonge bedrijf zoekt drie boxershorttesters die acht uur lang hun boxershorts willen dragen en verslag willen doen van hun ervaringen.De uitnodiging op Facebook doen ze met de nodige humor: in de 'vacaturetekst' staat beschreven dat de ideale kandidaat 'niet gemotiveerd' is, 'geen initiatief' neemt en 'weinig tot geen sociale vaardigheden' heeft. Je hoeft alleen te liggen, eten, slapen en... het klimaatprobleem op te lossen.Een geniale actie, noemt marketingexpert Jean-Paul Schaddé van Dooren van Cityguys.nl het. "Deze actie is echt over the top belachelijk", reageert hij lachend aan de telefoon. "Dat is exact wat het leuk maakt: het is sympathiek en maakt dat je wil reageren door je vrienden te taggen in het bericht."Dat de post en de vacature verder inhoudsloos zijn, is in dit geval niet erg, zegt hij. "De enige reden waarom je zo'n actie doet, is om mensen het merk te leren kennen. Als consument zie je dat niet als negatieve communicatie, omdat je het merk nog niet kent."Pockies is niet het enige merk dat een dergelijke strategie heeft, ziet Schaddé van Dooren. "Je ziet dit soort brutale marketing ook bij A-dam Underwear en Alfredo Gonzales sokken bijvoorbeeld.""Het lukt die kleine merken om dit te doen, omdat de stunts niet langs 24 communicatieafdelingen hoeven die er iets over te zeuren hebben, want bij grote merken meestal wel zo is. Een bedrijf als ABN Amro kan zich dit soort onderbroekenlol niet veroorloven."Een voorbeeld van 'brutale marketing' door A-dam Underwear: een video met mensen die zich in onderbroek op een skateboard met bladblazer door Londen verplaatsen.Hij heeft wel een kanttekenening bij het verhaal van Pockies: "Honderd euro verdienen in acht uur, ik weet niet hoe je dat rijk worden noemt. Ik teken er in elk geval niet voor."Zelfs als je fulltime onderbroekentester zou kunnen worden kom je maar uit op een maandslaris van 2000 euro.Pockies werd bedacht door Michiel Dicker in zijn studententijd. De eerste tweeduizend stuks waren in een maand verkocht, vertelde hij in zijn pitch bij het programma Z in Zaken:Overigens zijn Dickers en co niet de enigen met het idee: ook drie studenten uit Breda ontwikkelden een onderbroek met zakken.