Goed nieuws voor nietsvermoedende Duitse bezoekers, senioren en mensen met weinig tijd: Heerlen maakt zijn parkeermeters zo snel mogelijk weer geschikt voor betaling met munten. Die toezegging deed Verkeerswethouder Nico Aarts (OPH) woensdagavond aan de gemeenteraad.



Sinds de Heerlense parkeermeters geen munten meer accepteerden, ontstond er veel ergernis. Wanhopige Duitsers merkten dat hun pas ook na tien pogingen niet werd geaccepteerd. Bij andere pinpassen duurde de transactie soms zo lang dat die werd afgebroken. Een bepaalde groep senioren kon er niet mee overweg, klaagde de OPH.



Afgelopen week weigerde de gemeente nog de parkeermeters weer voor munten geschikt te maken, zoals raadslid Roel Leers had gevraagd. Heerlen is bezig zo veel mogelijk aspecten van straatparkeren te digitaliseren; vergunningen worden digitaal gecontroleerd en bezoekers kunnen betalen via een app.

Reacties

05-05-2017 12:49:29 allone

Stamgast



Dat is toch ook vreemd?! Dat als je niet de juiste smartphone hebt met de juist app, dat je niet meer kunt parkeren?!

05-05-2017 13:01:46 Emmo

Stamgast



Slim van de gemeente om niet eerst te kijken of buitenlanders, senioren en digibeten er wel mee om kunnen gaan.

Vergelijk ook de klachten van @Botte_Bijl aangaande de parkeerperikelen met een buitenlands nummerbord. @allone : Die app (yellowbrick) heb ik er inmiddels afgedonderd omdat ze voor het (nieuwe) inschrijfgeld maar liefst (eenmalig, zeggen ze) 10 vragen.Slim van de gemeente om niet eerst te kijken of buitenlanders, senioren en digibeten er wel mee om kunnen gaan.Vergelijk ook de klachten van @Botte_Bijl aangaande de parkeerperikelen met een buitenlands nummerbord.

