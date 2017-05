Boordschutter krijgt rechterbeen niet terug

De voor de kust van Oudemirdum neergehaalde boordschutter Stanislaw Pisarski (26) wordt niet herenigd met zijn rechterbeen.



Zijn kuit komt met de stoffelijke resten van radiotelegrafist Henryk Sikorski (24) en navigator Maciej Socharski (33) in één kist. Die wordt in september ter aarde besteld op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam.



,,Ze vlogen met elkaar, sneuvelden met elkaar, dus stoppen we alles bij elkaar in’’, aldus commandant Geert Jonker van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL). Er volgt geen gepuzzel met lichamen, meldt hij. Wel krijgen de mannen elk een grafsteen.



Het trio maakte deel uit van de zeskoppige bemanning van de Vickers Wellington, die in de nacht van 8 op 9 mei 1941 door een Duitse nachtjager boven het IJsselmeer werd neergehaald. Vanwege zandwinning moest de bommenwerper worden geborgen. Dit gebeurde vorig jaar.



In het wrak werden de lichamen van Sikorski en Socharski aangetroffen, alsmede het al 75 jaar vermiste rechterbeen van Pisarski.

Reacties

04-05-2017 15:30:26 stora

Oudgediende



WMRindex: 4.987

OTindex: 693

Dan moet hij in het hiernamaals maar strompelen, omdat hij niet alle onderdelen heeft meegekregen.

04-05-2017 15:33:46 jero

Oudgediende



WMRindex: 6.058

OTindex: 6

Snap het niet helemaal, als hij stierf met hun waarom is zijn lichaam minus zijn been wel 75 jaar geleden geborgen, en de anderen niet?

04-05-2017 16:05:10 allone

Stamgast



WMRindex: 27.395

OTindex: 57.306





Laatste edit 04-05-2017 16:15 @jero : de lichamen van Sikorski en Socharski zijn gevonden en worden begraven, samen met het rechterbeen van Pisarski. Blijkbaar werd een gedeelte van de bemanning eerder gevonden en begraven: klik hier voor een uitgebreider verhaal over de berging van het vliegtuig, waarin nog explosieven zaten, en de begravenis in Amsterdam. "Daar liggen ook de piloot Jan Dorman en co-piloot Zdzislaw Gwózdz ; al begraven. Op deze begraafplaats was ook nog een naamloos graf. Deze man is nu geïdentificeerd als de boordschutter Stanislaw Pisarski. Tenslotte ligt het zesde slachtoffer, boordschutter Ludwig Karcz begraven in Leusden."

04-05-2017 19:10:32 Kolleke

Erelid



WMRindex: 1.112

OTindex: 6.254

Ik denk niet dat zij er iets van voelen of een proces beginnen. En bij nabestaande zit het tussen de oren, dat been.

