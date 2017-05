Veerpont voor de kust van Texel gezonken

Ten westen van Texel is zondagochtend een veerpont gezonken. Het vaartuig met de naam Siebengebirge werd door een sleepboot voortgetrokken.Door onbekende oorzaak maakte de pont slagzij en sloeg om. De kustwacht stuurde een noodsleepboot. "Daarmee is gepoogd het schip naar de kust te slepen, maar dat is niet gelukt", vertelde een woordvoerder.De Siebengebirge is volgens de kustwacht geen zeeschip. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgegaan en of het verantwoord was om het schip over de Noordzee te slepen. Volgens de informatie van de kustwacht was de sleper met de pont vertrokken vanuit Hoek van Holland en was Finland de eindbestemming.Toen het misging was niemand aan boord van het gezonken vaartuig. Er is dan ook niemand gewond geraakt. Wanneer de veerpont geborgen wordt, is nog onbekend. De kustwacht waarschuwt de rest van de scheepvaart in het gebied voor het wrak.