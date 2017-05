Schot overlijdt na 54 jaar in ziekenhuis

Een man uit Schotland is na een ziekenhuisverblijf van bijna 55 jaar overleden. James Morris werd in 1962 opgenomen met een gebroken been na een auto-

04-05-2017 16:45:55 allone

Wat een leven, 55 jaar "opgesloten" in een lichaam dat je niet kunt bewegen. Vraag me af hoe hij zich voelde, en hoe hij "tijd" heeft ervaren

04-05-2017 18:58:13 omabep

Wat lijkt me dat eng, zeker als je in je gedachten bij bent en besef dat je niet meer zelfstandig je leven in kunt delen.

04-05-2017 19:18:30 Kolleke

Leve het beleid van landen met Eutanasie goedkeurings wetgeving.

04-05-2017 19:24:49 allone

@Kolleke : want? Er staat nergens of deze man wel of niet zo lang wilde leven..

