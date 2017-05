Snurkende medewerker Amerikaanse alarmcentrale geschorst

Lokale zender Fox8 meldt dat de dame vaker in slaap was gevallen toen mensen de alarmcentrale probeerden te bereiken. Gemeente Cleveland heeft zelfs opnames van telefoongesprekken vrijgegeven. Bij een specifiek gesprek zou het veertig seconden geduurd hebben voordat de beller werd doorverbonden naar de brandweer, terwijl zijn keuken in brand stond.Op de vraag waarom de medewerkster niet werd ontslagen reageerde de lokale politie als volgt: ,,Ze is oververmoeid. Onze collega is een alleenstaande moeder die studeert en daarnaast soms 60 uur per week werkt.''