Schotse surfer gered na 32 uur dobberen op zee

Een Schotse surfer is uit zee gered nadat hij 32 uur op zijn surfboard had rondgedobberd. Hij werd ruim twintig kilometer uit de Schotse kust gevonden door een reddingshelikopter.



De 22-jarige Matthew Bryce was zondagochtend gaan surfen, maar kwam niet terug. De kustwacht ging maandagochtend naar hem op zoek en had de hoop al bijna opgegeven toen hij aan het begin van de avond werd gelokaliseerd. Hij was onderkoeld, maar bij kennis.



"Hij was goed uitgerust, hij had een goed pak aan en dat heeft er zeker aan bijgedragen dat hij nog leeft", zegt de kustwacht van Belfast in Noord-Ierland, die de reddingsoperatie uitvoerde.



Bryce was gaan surfen vanaf Machrihanish beach, bij Campeltown in het westen van Schotland, niet ver van de Noord-Ierse kust. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

