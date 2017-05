Dierbaar erfstuk voor prikkie verkocht op vrijmarkt

De dochter van een vrouw uit het Noord-Hollandse Blokker heeft op een vrijmarkt in Hoorn per ongeluk een dierbaar erfstuk verkocht. Het ging om een schilderij van een vrouw dat op Koningsdag voor 5 euro van eigenaar veranderde.Het 11-jarige meisje was met haar vader naar de vrijmarkt gegaan om spulletjes te verkopen. "Ze vertelde na afloop aan haar moeder dat ze een schilderij had verkocht met een dame erop", vertelt moeder Astrid aan de regionale omroep NH. "Toen dacht ik: dat kan niet, dat staat hier op zolder."Ze ging meteen op zolder kijken, maar daar stond het schilderij niet. "Al die jaren dacht ik gewoon dat ik dat schilderij had, maar het stond bij mijn ex-man." Die dacht op zijn beurt dat Astrid het schilderij niet meer terug wilde en gaf het daarom aan hun dochter mee.Astrid kreeg het schilderij ooit van haar oudtante. "Ik heb eigenlijk helemaal niets van mijn familie, dit is het enige. Ik herkende mezelf in de vrouw op het schilderij. Het had gewoon niet verkocht mogen worden", vertelt ze geŽmotioneerd.Haar dochter Amy was zich van geen kwaad bewust. "Ik heb het voor 5 euro verkocht aan twee vrouwen. Ik denk een moeder en een dochter." Ze had geen idee dat het van grote emotionele waarde was voor haar moeder.Astrid hoopt dat de koper het schilderij wil teruggeven. "Natuurlijk krijgt ze dan haar 5 euro terug en een dikke bos bloemen."