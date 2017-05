Bruidegom gearresteerd voor inhuren van nepgasten

De belangrijkste dag van je leven wil je vieren met vrienden en familieleden, toch? Een Chinese bruidegom pakte dat iets anders aan. Hij huurde acteurs in als bruiloftsgasten. Toen zijn geheim uitkwam, is hij opgepakt.



Toen familieleden van de bruid gesprekken hadden met de genodigden van de bruidegom, werden ze achterdochtig, zo meldt de BBC. De gasten zeiden dat ze 'gewoon vrienden' waren van de man, maar vertelden niet hoe ze hem kenden.



Vervolgens begon de ceremonie zonder een spoor van de ouders van de bruidegom. Aan Chinese nieuwsmedia vertelden de zogenaamde gasten dat ze 11 euro betaald kregen om zich tijdens het huwelijk voor te doen als familie en vrienden van de bruidegom.



Sommigen zeiden dat ze taxichauffeur of student waren, een ander onthulde dat hij via een chatprogramma met de bruidegom in contact was gekomen en had onderhandeld over de prijs.



De bruid en bruidegom waren al drie jaar samen. En nee: ze zegt dat ze nooit iets vreemds heeft opgemerkt aan vriendlief, omdat ze 'heel verschillende vriendenkringen' hadden. Waarom de bruidegom acteurs uitnodigde voor de grote dag, is niet bekend. Ook is onduidelijk welke wetten er door de man zijn overtreden.

03-05-2017 11:40:06

Some media claim that the wife's family did not agree to the marriage because he was poor, so he stopped his entire side from coming so as not to shame them... How can he be so poor, and then pay 200 guests?" one Sina Weibo user asks; while others speculate whether there might be some other circumstance that made him too embarrassed to invite family and friends.



Niemand weet het dus.. wordt vervolgd?