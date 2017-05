Indiase bruiden krijgen stokken om hun dronken mannen mee te slaan

Een minister in de Indiase deelstaat Madyah Pradesh heeft bij een door de staat georganiseerde massabruiloft stokken laten uitdelen. Ze waren voor de bruiden, die hiermee hun echtgenoten kunnen slaan als die dronken zijn of hun vrouw de huid vol schelden.



"Als je man niet wil luisteren, moeten jullie de stokken laten spreken", zei de minister tegen 700 aanwezige vrouwen.



De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de benarde situatie van vrouwen op het platteland, die vaak met huiselijk geweld van dronken echtgenoten te maken krijgen. De minister benadrukte dat hij geen geweld wil uitlokken, maar juist wil voorkomen dat het zover komt.



In de toekomst wil hij nog eens 10.000 stokken uitdelen, die net als deze voorzien zijn van de tekst 'om dronkaards mee te slaan'.



In een poging om alcoholgerelateerd geweld terug te dringen, is de verkoop van alcohol in veel deelstaten verboden of aan banden gelegd.



Politici die met dit soort maatregelen verkiezingen ingaan, zijn populair bij vrouwelijke kiezers die alcoholgebruik en -verslaving als een belangrijke oorzaak van huiselijk geweld beschouwen.

Reacties

02-05-2017 15:30:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 27.575

OTindex: 54.227

Het lijkt een goed idee, maar een vent die kwaad wil heeft die stok natuurlijk in no-time afgepakt. En wat er dan gebeurt, daar wil ik niet aan denken.

02-05-2017 15:34:01 Emmo

Stamgast



WMRindex: 28.025

OTindex: 14.096

Een stok om een hond te slaan?

02-05-2017 15:36:06 allone

Stamgast



WMRindex: 27.316

OTindex: 57.265





Geweld is geen manier om geweld te voorkomen;

en als ik de bruidegom was zou ik nu een behoorlijk slecht humeur hebben.



Laatste edit 02-05-2017 15:36 Als dit een grap is, is het slechte humorGeweld is geen manier om geweld te voorkomen;en als ik de bruidegom was zou ik nu een behoorlijk slecht humeur hebben.

02-05-2017 18:35:04 HHWB

Erelid



WMRindex: 4.247

OTindex: 132

S Ben je nog geen dag getrouwd word je al direct gemept door je vrouw...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: