Vermist amerikaans meisje gevonden in Zwolle

Een zestienjarig Amerikaans meisje dat in Nederland vermist was, is veilig en wel teruggevonden in Zwolle. Dat heeft de politie in Den Haag zaterdag laten weten. Maggie Lee was alleen op het vliegtuig naar Nederland gestapt nadat ze via Facebook contact had gehad met iemand uit Den Haag.