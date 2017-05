Tientallen wekkers verstoren zondagsrust

Zondagochtend vroeg gingen om 08:00 uur precies tientallen wekkertjes af in het Burgemeester Damenpark in Geleen.Enkele vroege wandelaars en trimmers vroegen zich verbaasd af wat dit te betekenen had. Wilde iemand de buurt wakker schudden? Moest iemand aan het tijdstip van 08:00 uur worden herinnerd? Gaat het hier om een of andere rare weddenschap of ludieke grap?Vooralsnog lijkt niemand een idee te hebben van wat hier nou de bedoeling van was en wie al die wekkers langs de wandelpaden van het park heeft neergezet.Wie er ook achter mag zitten: de kans dat hij of zij straks alle wekkers terugvindt is klein. De klokjes vielen namelijk bij veel voorbijgangers in de smaak.Eigenlijk wilde men het pas maandag verklappen, maar voor wie deze site volgt was het raadsel van de rinkelende wekkertjes in het Burgemeester Damenpark niet al te groot. Om de activiteiten rond de viering van het 85-jarig bestaan van het Burgemeester Damenpark in Geleen nog eens extra onder de aandacht te brengen werden daar zondagochtend vroeg bij wijze van letterlijk een wake-up call exact 85 wekkertjes langs de wandelpaden geplaatst, die allemaal om 08:00 uur precies begonnen te rinkelen. De feestelijkheden beginnen op dinsdagavond 2 mei is met een interessante lezing over de historie van het park in Theater Karroessel. Op zaterdag 6 mei wordt de ForYouTour georganiseerd en dan zijn er in het Burgemeester Damenpark diverse gratis toegankelijke activiteiten en optredens voor jong en oud.