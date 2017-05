Bezeten Chinees 30 jaar lang opgesloten door ouders

Een Chinese man heeft sinds zijn negende jaar opgesloten gezeten in zijn ouderlijk huis. De man is nu 39. Volgens de ouders was het opsluiten noodzakelijk omdat hun zoon bezeten was door geesten en voortdurend wegliep. Dat meldt de South China Morning Post. De man heeft ruim dertig jaar in een donkere vochtige kamer doorgebracht.



Lokale zorgverleners hebben zich inmiddels ontfermd over de man. In China gebeurt het vaker dat psychiatrische patiŽnten geen passende zorg krijgen.

Reacties

02-05-2017 10:06:08 allone

Volgens de ouders was het opsluiten noodzakelijk omdat hun zoon voortdurend wegliep zou ik ook doen, als ik onder deze omstandigheden moest leven zou ik ook doen, als ik onder deze omstandigheden moest leven

